Збори акціонерів «Турбоатому» не відбулися

Харків. 11 березня. УНІАН. Збори акціонерів ВАТ «Турбоатом», призначені на вечір 7 березня, не відбулися через відсутність реєстратора товариства.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора «Турбоатому» з економіки й фінансів Олексій ЧЕРКАСЬКИЙ.

За його словами, на збори також не з`явився їх ініціатор ТОВ «КУА «Сварог Ессет менеджмент».

О.ЧЕРКАСЬКИЙ повідомив, що неможливість провести збори була зафіксована в окремому акті, складеному представниками Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

За його словами, наступні збори акціонерів із аналогічним порядком денним заплановані на 14 березня.

До порядку денного зборів, що не відбулися, було внесено 13 питань. Серед інших у ньому містилися питання відкликання й виборів членів наглядової ради, генерального директора, членів дирекції ВАТ «Турбоатом». Крім того, до порядку денного було внесено питання, пов`язані з відміною рішень загальних зборів акціонерів від 28 серпня 2007 року про затвердження порядку розпорядження й використання майна товариства, а також щодо зміни форми випуску акцій.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ВАТ ”Турбоатом” (м. Харків) на зборах 28 серпня 2007 року затвердили Віктора СУББОТІНА на посаді генерального директора заводу. Також загальні збори акціонерів ухвалили рішення про обрання нового складу наглядової ради підприємства, куди ввійшли представники Фонду держмайна України, КУА «Сварог Ессет Менеджмент» і ВАТ «Мегабанк». До складу наглядової ради «Турбоатому», зокрема, ввійшли п`ять представників ФДМУ (володіє 75,22% акцій), один представник КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (власник близько 14% акцій) і один представник ВАТ «Мегабанк» (володіє близько 1% акцій).

*** ВАТ ”Турбоатом” виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру ”Турбоатому” входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

75,22% акцій ”Турбоатому” знаходяться в розпорядженні Фонду держмайна України.