Фельдман заявляє, що виконує все обіцяне

Харків. 11 березня. УНІАН. Народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, політична сила якого є ініціатором проведення перевиборів мера Харкова, прокоментував створення парламентської слідчої комісії з розслідування зловживань Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

«Я виконую всі свої політичні зобов`язання перед харків`янами», - сказав О.ФЕЛЬДМАН і конкретизував виконання обіцяного.

«Я заявляв, що в парламенті буде створене депутатське об`єднання «За Харків!» - воно створено, - зазначив народний депутат. - Я говорив, що розроблю законопроект про спеціальний статус Харкова - він створений і проходить громадське обговорення. Було сказано, що ми наведемо порядок у Харківському метрополітені - порядок наводиться».

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, він виконав також свою обіцянку щодо створення тимчасової слідчої комісії по Харкову й припинення свавілля з боку міської влади: «Сьогодні ця комісія створена. Завтра ми візьмемося за конкретних осіб, які думали, що «закон їм не писаний». Післязавтра - покажемо результат».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, у найближчому майбутньому буде створена Рада з питань соціально-економічному розвитку Харкова та області при прем`єр-міністрі України, а також ініційований ряд проектів, спрямованих на розвиток економіки міста.