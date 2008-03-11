Добкін: ми виконуємо виборчу програму

Харків. 11 березня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН дав інтерв’ю газеті «Харьковские известия», у якому, зокрема, охарактеризував виконане владою в 2007 році, інформує сайт міськради.

М.ДОБКІН: «Учитывая то состояние дел, которое нам досталось в наследство от прежней власти, мы выбрали на 2007 год два главных направления: реформа жилищно-коммунального хозяйства и решение проблем здравоохранения. То, что мы сегодня делаем в сфере ЖКХ, не делается ни в одном городе Украины. Более того, с нашим опытом приезжают знакомиться специалисты из России, других стран СНГ. В рамках этой реформы мы создали новые коммунальные предприятия, которые сегодня уже работают над повышением качества услуг.

Например, с нуля создано коммунальное предприятие «Харьковгорлифт». Сегодня там работают более 800 высококлассных специалистов, внедряющих передовые технологии, работают мобильные бригады, закуплена современнейшая техника. И как результат, только за год из более чем тысячи ранее не работающих лифтов сегодня осталось чуть более семидесяти, ожидающих капитального ремонта. Впервые мы со времен Советского Союза начали строить социальное жилье. За два года сдано 2 дома, квартиры в которых получили многодетные семьи, дети-сироты, врачи и учителя. Впервые за годы независимости Харьков начал масштабную реконструкцию мест отдыха харьковчан: восстанавливаются старые и появляются новые фонтаны, установлено более 100 новых сертифицированных детских и спортивных площадок, появилось 6 катков…».