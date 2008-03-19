Регіонали захищають Добкіна й Кернеса

Харків. 19 березня. УНІАН. Опозиціонери порозвішували у сесійній залі Верховної ради плакати проти Служби безпеки України на знак протесту проти порушення цим відомством кримінальної справи проти посадовців Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на трибуні парламенту висить плакат «КДБ – СБУ – руки геть від місцевих рад!».

На ложі суддів розвішені плакати: «Єжов, Берія, Наливайченко», «СБУ – зброя політичного терору».

На урядовій ложі був прикріплений плакат з написом: «Тут сидять могильщики української демократії», але його зірвав народний депутат України Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 березня співробітниками Управління СБУ в Харківській області були розпочаті дії у зв’язку з кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

В рамках розслідування справи у міськвиконкомі представники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради повідомила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.