Погода на 20-24 березня

Харків. 19 березня. УНІАН. 20 березня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї пройдуть помірні, в західних, а вдень і в північних областях невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; у південній частині, Криму та Приазов`ї вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21-22 березня утримається мінлива хмарність.

21 березня місцями невеликі, в Криму помірні опади; 22 березня на Правобережжі невеликі опади (в західних областях помірні) у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 19-24 м/с, 22 березня і на півдні 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в південній частині, 22 березня і в західних областях від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів до 6° тепла; вдень 21 березня 3-8° тепла, на півдні до 10°, 22 березня 6-11°, у південній частині до 14° тепла; в Карпатах вночі 21 березня 5-10° морозу, 22 березня 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

23- 24 березня у західних областях часом пройде дощ та мокрий сніг. Температура 23 березня вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла. На решті території 23 березня без істотних опадів (лише у північних областях невеликий дощ), 24 березня - дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 23 березня 8-13° тепла, на півдні та сході до 17°, 24 березня зниження денної температури (крім сходу та Криму) на 3-4°.

У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла. По області 20 березня вночі без істотних опадів, вдень очікуються невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

21-22 березня буде мінлива хмарність. 21 березня місцями невеликі опади; 22 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 21 березня 3-8° тепла, 22 березня 6-11°.

23-24 березня пройде помірний дощ, температура вночі 2-7° тепла; вдень 23 березня 8-13°, 24 березня 4-9° тепла.