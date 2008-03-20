СБУ не «засекречує» документів міськради

Харків. 20 березня. УНІАН. Управління СБУ в Харківській області готове надати можливість народним депутатам України та представникам Харківської міської ради взяти участь в огляді документів, вилучених у ході проведення обшуку, та надати міській раді перелік усіх вилучених документів у рамках, передбачених Законом процесуальних дій, від 18 березня 2008 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-ценру УСБУ в Харківській області, переданому УНІАН.