СБУ не «засекречує» документів міськради

15:15, 20 березня 2008
Харьків
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І нардепи, і Добкін можуть ознайомитися

Харків. 20 березня. УНІАН. Управління СБУ в Харківській області готове надати можливість народним депутатам України та представникам Харківської міської ради взяти участь в огляді документів, вилучених у ході проведення обшуку, та надати міській раді перелік усіх вилучених документів у рамках, передбачених Законом процесуальних дій, від 18 березня 2008 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-ценру УСБУ в Харківській області, переданому УНІАН.

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