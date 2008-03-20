ВР скасувала ”корупційний” закон про держзакупівлі

Київ. 20 березня. УНІАН. Верховна Рада України скасувала діючу редакцію закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Як передає кореспондент УНІАН, "за" ухвалення відповідного закону проголосували 440 народних депутатів з 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається повністю скасувати чинний закон з цього питання.

Цим законом передбачається доручити Кабінету Міністрів протягом двох тижнів спільно з ВР винести на розгляд парламенту нову редакцію закону про закупівлю товарів за державні кошти. Законом також доручено уряду розробити тимчасовий порядок здійснення держзакупівель на основі редакції закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, який діяв станом на 17 листопада 2004 року.

При цьому Верховна Рада України 415-ма голосами скасувала законопроект «Про внесення змін до закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», який був ухвалений у першому читанні в лютому цього року.