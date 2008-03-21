У справі «СБУ-міськрада» перерва

Харків. 21 березня. УНІАН. Київський районний суд Харкова продовжить розгляд справи за позовом міської влади до СБУ в Харківській області 25 березня.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

За інформацією Юридичного департаменту, 21 березня місцевим судом Київського району м. Харкова розпочато розгляд справи за скаргою Харківського міського голови, секретаря Харківської міської ради, першого заступника міського голови, головного бухгалтера Харківської міської ради про скасування постанови про порушення кримінальної справи № 1747 за фактом розтрати посадовими особами Харківської міської ради бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, та винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи.

20 березня директор Юридичного департаменту Харківської міськради та його заступник звернулися до цього ж суду з аналогічним позовом та з проханням об’єднати вказані скарги в одне провадження.

Судом вказана скарга розглянута, прийнята до провадження. Обидві скарги об’єднані в одне провадження.

Судом також було встановлено, що Управлінням СБУ в Харківській області на вимогу суду були надані неналежно оформлені матеріали кримінальної справи.

Тому кримінальну справу судом повернуто до Управління СБУ в Харківській області на дооформлення та повторне подання до суду.

У зв’язку з неможливістю подальшого розгляду скарг без матеріалів кримінальної справи судом оголошено перерву до 25 березня 2008 року, інформує сайт міськради.