Пинзеник купував би долари

Харків. 27 березня. УНІАН. Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК відмовляється коментувати ситуацію на валютному ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр у розмові з журналістами аргументував свою відмову тим, що цей сегмент є прерогативою Національного банку України.

Тим часом, В.ПИНЗЕНИК сказав: «Якби в мене була можливість, я б купував долари».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня радник голови наглядової ради «Банку НРБ» В’ячеслав ЮТКІН висловив думку, що зараз в Україні на наявному валютному ринку превалює спекулятивна складова.

Оператори валютообмінного ринку за ситуації, коли курс долара падає, а попит на євро збільшується, прагнуть отримати з цього максимальну вигоду. «Ціна на євро не відображає реальної вартості цієї валюти», - сказав В.ЮТКІН.

Що стосується ситуації на безготівковому ринку, то банкір зазначив, що до країни надходить значний обсяг доларових інвестицій, що створює перенасичення ринку. У цій ситуації природно, що якщо попит на гривню переважає, то, очевидно, курс долара знижуватиметься, сказав він.