Пинзеник купував би долари
Але ситуацію на валютному ринку не коментує
Харків. 27 березня. УНІАН. Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК відмовляється коментувати ситуацію на валютному ринку України.
Як передає кореспондент УНІАН, міністр у розмові з журналістами аргументував свою відмову тим, що цей сегмент є прерогативою Національного банку України.
Тим часом, В.ПИНЗЕНИК сказав: «Якби в мене була можливість, я б купував долари».
Як повідомляв УНІАН, 25 березня радник голови наглядової ради «Банку НРБ» В’ячеслав ЮТКІН висловив думку, що зараз в Україні на наявному валютному ринку превалює спекулятивна складова.
Оператори валютообмінного ринку за ситуації, коли курс долара падає, а попит на євро збільшується, прагнуть отримати з цього максимальну вигоду. «Ціна на євро не відображає реальної вартості цієї валюти», - сказав В.ЮТКІН.
Що стосується ситуації на безготівковому ринку, то банкір зазначив, що до країни надходить значний обсяг доларових інвестицій, що створює перенасичення ринку. У цій ситуації природно, що якщо попит на гривню переважає, то, очевидно, курс долара знижуватиметься, сказав він.