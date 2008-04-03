Посадовці Південної залізниці підозрюються у розтраті 8 млн. грн.

Харків. 3 квітня. УНІАН. Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області порушено кримінальну справу стосовно посадовців Південної залізниці за фактом розтрити майна на суму понад 8 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УСБУ, встановлено, що посадові особи одного із структурних підрозділів Південної залізниці під час укладення в 2005 р. угоди про супроводження та охорону вантажів, котрі перевозяться залізничним транспортом, свідомо внесли до неї витрати, не передбачені чинним законодавством.

Зокрема, у вказаному договорі містився пункт про відповідальність Південної залізниці перед вантажовідправником за втрату або нестачу вантажу, який доставлений у вагонах з неушкодженими пломбами. Свою передбачувану фінансову відповідальність вказані посадові особи застрахували у страховій компанії. Такі умови договору, пояснює прес-центр УСБУ, порушують Закон України «Про залізничний транспорт» та Статут залізниць України, згідно з якими залізниця звільняється від відповідальності за втрату, нестачу чи пошкодження вантажу у випадках, якщо вантаж доставлений у непошкодженому вагоні з непошкодженими пломбами.

Протягом року після укладення зазначених угод вантажовідправник висунув до Південної залізниці понад 360 вимог про відшкодування нібито виявленої у непошкоджених вагонах нестачі на загальну суму понад 1,7 млн. грн., які були виплачені. Також за цей період зазначений структурний підрозділ Південної залізниці виплатив страховій компанії понад 7,5 млн. грн. страхових внесків, отримавши від неї в якості компенсації лише трохи більше 1 мільйона. В результаті необґрунтованих відшкодувань вартості нестачі вантажів та перерахування страхових внесків Південній залізниці були заподіяні збитки на загальну суму понад 8 млн. грн.

За цим фактом слідчим відділом управління СБУ в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками ч.5 ст.191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.