Синоптики прогнозують +20°

Харків. 7 квітня. УНІАН. Завтра, 8 квітня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними дощами, в Карпатах вночі з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура повітря вночі становитиме 5-10° тепла, вдень 13-18°, у західних областях місцями 8-12°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

9-10 квітня в Україні утримається мінлива хмарність. У західних областях, а вдень 10 квітня у західній половині невеликі, місцями помірні дощі, окремі грози; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі 3-8° тепла, 10 квітня у північних та західних областях 5-10°; вдень 16-21°, у західних, а 9 квітня і у східних областях 13-18°, на узбережжі морів 10-15°.

11- 12 квітня синоптики очікують короткочасні дощі. Температура вночі 7-12°, вдень 15-21°, на узбережжі морів 11-14°, на півдні Одещини, а 12 квітня у південній частині місцями 23-25°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Завтра у Києві буде невеликий короткочасний дощ (вдень місцями). Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.

У Київській області 8 квітня також очікується невеликий короткочасний дощ (вдень місцями). Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

9-10 квітня в області без істотних опадів, лише в кінці дня 10 квітня місцями невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 9 квітня 3-8°, 10 квітня 5-10° тепла; вдень 16-21°.

11-12 квітня на Київщині не виключено короткочасних дощів. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.