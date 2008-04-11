Росія при вступі України та Грузії в НАТО вживе військові заходи і не тільки

Харків. 11 квітня. УНІАН. Росія буде вимушена для забезпечення своєї безпеки вжити заходів військового та іншого характеру в разі вступу в НАТО України та Грузії, заявив журналістам у п`ятницю начальник Генштабу Збройних сил РФ генерал армії Юрій Балуєвський.

"Однозначно, Росія вчинить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів поблизу державних кордонів. Це будуть не тільки військові заходи, це будуть заходи іншого характеру", - сказав Балуєвський, відповідаючи на запитання РІА Новини.

Кажучи про те, про які саме заходи йдеться, начальник Генштабу сказав: "Ми почекаємо - питання неоднозначне".

"Населення України виступає однозначно не за вступ України в НАТО. Незважаючи на так званий референдум у Грузії, згідно з яким близько 70% підтримали (цю ідею), ще не вечір, подивимося", - заявив Балуєвський.