В ДТП на автошляху Київ - Харків загинуло 4 людей

Харків. 14 квітня. УНІАН. У Полтавській області, біля с. Вишняки Хорольського району, на автошляху “Київ-Харків” водій легкового автомобіля "ВАЗ-2104" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Mitsubishi".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо осіб.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Полтавській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 135 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 26 осіб та 168 - травмовано.