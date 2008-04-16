Парламент розгляне харківське питання до кінця тижня

Коментуючи роботу парламенту 15 квітня, народний депутат з фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрій ШКІЛЬ повідомив, що Верховна рада України має розглянути «харківське питання» до кінця тижня.

Депутат нагадав, що у віторок, 15 квітня, в пакеті з декількома іншими питаннями було ухвалене рішення про внесення питання щодо діяльності харківської міської влади до порядку денного роботи парламенту на цей тиждень.

За словами депутата, фракції демократичної коаліції, зокрема, фракція БЮТ зацікавлені у якнайшвидшому розгляді цього питання.

Оскільки питання внесене до порядку денного на тиждень, то депутати зобов’язані будуть розглянути його протягом трьох пленарних днів, що залишаються, зазначив А.ШКІЛЬ.