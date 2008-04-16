Через пожежу на ”Барабашово” зупинялося навіть метро

Харків. 16 квітня. УНІАН. Через пожежу в ТЦ "Барабашове" сталася короткочасна зупинка руху на Салтівській лінії метрополітену.

Про це заявив під час сесії міськради секретар Харківської міськради Геннадій Кернес. Як повідомляє агенція SQ, також у зв`язку з пожежею відключені лінії високої напруги, через це можливі перебої з електрикою.