УНП звинувачує владу Харкова у провокаціях

Харків. 17 квітня. УНІАН. Харківська обласна організація Української народної партії вважає черговою провокацією, яка спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та розкол українського суспільства, рішення сесії Харківської міськради, яким 16 квітня була скасована ухвала Харківського міськвиконкому № 371 від 30 вересня 1992 року про встановлення у Молодіжному парку міста пам’ятного знака УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві парторганізації УНП з приводу вчоранього рішеня сесії.

Цим рішенням, зазначають автори заяви, «харківська влада санкціонувала знесення пам’ятного знаку УПА, який уже не раз ставав об’єктом вандалізму та хуліганських випадів з боку антиукраїнських сил». «Крім того, - вважає парторганізація, - штучний ажіотаж навколо пам’ятного знака і самої Української Повстанської Армії потрібен харківській міській владі для того, щоб відвернути увагу громадськості від численних корупційних скандалів і зловживань керівників міста, які зафіксовані Тимчасовою слідчою комісією Верховної ради України і дають підстави для проведення у Харкові дострокових виборів».

Партганізація УНП звертає увагу, що «для досягнення своїх цілей керівництво міста уже вкотре вдається до свідомої дезінформації громадськості та фальсифікації фактів. Зокрема, під час сесії міськради Харківський міський голова Михало ДОБКІН заявив, що 16 років тому пам’ятний знак УПА в Молодіжному парку Харкова був встановлений самовільно без погодження з відповідними органами. Насправді, пам’ятний знака УПА був встановлений на законних підставах, і проект цього пам’ятника був погоджений з головним управлінням архітектури та містобудування Харківської міської ради. Законний статус пам’ятного знака підтверджує і той факт, що наказом управління культури та туризму Харківської облдержадміністрації №361 від 28.11.2007 року згаданий пам’ятний знак було взято на державний облік і направлено подання до Міністерства культури

України з пропозицією про занесення його до Державного реєстру пам’ятників історії та культури».

Автори заяви вважають, що «рішення 21-ї сесії Харківської міськради щодо пам’ятного знакаУПА у Молодіжному парку Харкова є незаконним і таким, що підлягає скасуванню».

У зв’язку з цим, йдеться в заяві, «Харківська обласна організація УНП направила

відповідне звернення до правоохоронних органів і Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України, яка розслідує незаконну діяльність М.ДОБКІНА та Геннадія КЕРНЕСА (секретаря міськради – УНІАН)».

Автори заяви переконані, що «дострокові вибори Харківського міського голови та депутатів Харківської міськради покладуть край чиновницькому свавіллю та беззаконню та території Харкова».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на сесії міськради депутати ухвалили рішення відмінити рішення міськради № 371 від 30.09.1992 року, яким була дана згода на встановлення пам`ятного знаку на честь 50-річчя Української Повстанської Армії в Молодіжному парку Харкова. «За» висловилися 80 депутатів, «проти» - 3.