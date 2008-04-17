Партія регіонів знову блокує трибуну через Добкіна

Харків. 17 квітня. УНІАН. «Харківське питання» знову спричинило проблеми в роботі Верховній раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, була оголошена перерва головою Верховної ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ на вимогу двох фракцій – Партії регіонів та КПУ.

До оголошення перерви представники фракції Партії регіонів заблокували президію і трибуну ВР. Це сталося у зв’язку з тим, що голова Верховної ради намагався поставити на розгляд ВР питання про проведення дострокових виборів міської влади Харкова.

Перед оголошенням цього питання А.ЯЦЕНЮК нагадав, що відповідний проект постанови вже включений до порядку денного, і тому нема потреби голосувати за його включення.

У той же час, голова ВР зазначив, що це питання можна було б розглянути у другій половині дня. Але, за словами голови ВР, він змушений підкоритися волі парламентської більшості, яка має вирішальне право на формування порядку денного.