Колишнього охоронця Кушнарьова засуджено до 6 років ув`язнення

Харків. 17 квітня. УНІАН. Червонозаводськой районний суд Харкова засудив колишнього охоронця народного депутата Євгена Кушнарьова Ігоря Бударного до шести років позбавлення волі, а Володимира Примака до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляє агенція "SQ" , суд визнав І.Бударного винним за ч.1 ст.263 і ч.4 ст.296 КК, призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі і додав 2 роки за попередню умовну судимість.

В.Примак, також обвинувачений у цій справі, визнаний винним по тих же статтях КК (виготовив вибуховий пристрій для І.Бударного). Він засуджений до трьох років позбавлення волі. Термін ув`язнення для підсудних призначено з моменту затримання в СІЗО: для І.Бударного - з 25 вересня 2007 р., для В.Примака - з 3 жовтня 2007 р.

Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб з моменту його оголошення.

Як повідомлялося, І.Бударний був особистим охоронцем колишнього губернатора Харківської області, керівника виборчого штабу Партії регіонів у ході виборів 2006 р., колишнього народного депутата від ПР Є.Кушнарьова. І.Бударний був затриманий 25 вересня 2007 р. Правоохоронці знайшли у нього 8 патронів до пістолета Макарова. Його перевіряли на причетність до трьох вибухів у Харкові: у березні 2006 р. біля офісу ПР (вул.Сумська, 39), коли звідти виходив Є.Кушнарьов, а також у січні 2007 р. у готелі "Національ" і в червні 2007 р. у приміщенні мерії, коли звідти виходив секретар Харківської міськради Геннадій Кернес. У грудні 2007 р. справу було передано до суду. І.Бударному було висунуте звинувачення в організації в березні 2006 р. вибуху на вул.Сумській, 39.