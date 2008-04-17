Керіництво АВЕКу вимагає порушити справу за фактом пожежі на «Барабашовому»

Харків. 17 квітня. УНІАН. Керівництво концерну АВЕК вимагає порушення кримінальної справи у звязку з пожею на ринку «Барабашове», яка сталася у Харкові в середу, 16 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції керівник фракції БЮТ Харківської міськради Сергій СЬОМОЧКІН.

За його словами, все, що відбувалося вчора, і вся низка подій у Харкові останнього часу, так чи інакше пов’язаних з діяльністю концерну АВЕК, його керівниками, Торговим центром «Барабашове», місцевим метрополітеном і відомими постатями у владі міста й політиці, дають підстави твердити, що все, що відбувається, «не є випадковим», і несесе серйозну небезпеку суспільству.

«Ситуація дійсно дуже небезпечна, вона загострюється з кожним днем, і події вчорашього дня є яскравим цьому підтвердженням», - заявив С.СЬОМОЧКІН.

За словами депутата, є зокрема питанням, чому «пожежа спалахнула з чотирьох боків». «Є люди, - зазначив він, - які бачили, як здіснються певні дії, і вони стверджують, що це був підпал», а нещодавно «на ринку був виявлений якийсь балон». І якщо все це порівняти з діями «певної групи людей», відповідними їхніми вказівками і коментарями, зокрема з тим, як у середу на сесії «реагував на пожежу і робив заяви» секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, то це, за словами С.СЬОМОЧКІНА, вимальовується у чіткий сценарій, який заслуговує на ретельну перевірку і аналіз з боку правоохоронних органіх.

«Є певний центр, є певна група і певні особи, які займаються всім цим», - заявив С.СЬОМОЧКІН. У зв’язку з цим депутат вказав на представників влади Харкова – мера Михайла ДОБКІНА та Геннадія КЕРНЕСА, які, як вважає він, давно розпочали передвиборчу кампанію і застосовують «залякування і фобії».

Головною метою всіх цих дій, на думку депутата, є боротьба за недопущення і зрив перевиборів у Харкові.

«Вони різноманітними діями привели ситуацію в абсолютний тупик для того, щоб депутати не порушували теми перевиборів у Харкові, а вся решта щоб займалася будь чим, тільки не питаннями порушень щодо тарифів, землі», і «будь-які гроші будуть віддані і будь-які методи вжиті для того, щоб у Верховній раді питання про дострокові вибори було зняте», - сказав С.СЬОМОЧКІН.

«Ми однозначно вимагаємо порушеня кримінальної справи», - заявив він і повідомив, що для цього відповідна робота з органами МВС, СБУ та Генеральної прокуратури провадиться.