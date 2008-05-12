Цього тижня Добкін може спати спокійно
13:43, 12 травня 2008Харьків
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Яценюк не ставитиме "резонансні питання"
Харків. 12 травня. УНІАН. Голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що цього пленарного тижня парламент не розглядатиме питання проведення дострокових виборів Харківської міської влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За словами голови ВР, він намагатиметься зробити все, аби парламент почав працювати, а не продовжував сваритися.
«Тому на поточному тижні не вбачаю за доцільне, та і за можливе, власне кажучи, розглядати будь-які резонансні питання», - сказав голова ВР.
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