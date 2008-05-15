Батьки просять владу провести випусні вечори у Харкові раніше, 20-21 червня

Харків. 15 травня. УНІАН. На ім’я Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА надходять листи від батьків випускників 11-х класів, директорів шкіл Харкова, народних депутатів з проханням дозволити провести випускні вечори 20 і 21 червня.

Про це інформує сайт Харківської міськради.

«Вважаємо, що дітям необхідно мати більшу кількість вільних днів перед початком вступу до вищих навчальних закладів», - йдеться, зокрема, в одному з таких звернень.

Також проведення в ці дні випускних аргументується тим, що уже розпочаті організаційні заходи з підготовки до випускних 20 червня.

Як повідомляв УНІАН, між облдержадміністрацією та Харківською міськрадою виникли розбіжності стосовно дати проведення випускних вечорів у Харкові. Зокрема, губернатор Арсен АВАКОВ заявив, що вечори мають пройти 25 - 26 червня.