Ющенко захистив Добкіна від перевиборів – експерт

Харків. 15 травня.УНІАН. Відверта підтримка Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ мера Харкова Михайла ДОБКІНА негативно відіб`ється на рейтингах як самого глави держави, так і харківського градоначальника.

Про це заявив у Києві заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, глава держави фактично став союзником мера Харкова.

«13 травня ЮЩЕНКО заявив, що вони великими зусиллями зупинили проведення дострокових виборів у вісьмох обласних центрах України, серед яких значиться й Харків, - сказав він. - Подібною заявою Президент фактично визнав, що він є супротивником намірів демократичної коаліції провести дострокові вибори мера Харкова, а також виступив на захист Михайла ДОБКІНА. Ситуація ускладнюється ще й тим, що основними супротивниками дострокових виборів у парламенті були саме представники Партії регіонів, і Віктор ЮЩЕНКО, фактично, власноручно розписався в союзі з ними. Все це негативно позначиться на електоральних показниках і ЮЩЕНКА, і ДОБКІНА. До того ж, тепер харків`яни довідалися, кому вони зобов`язані збереженням мерских повноважень за Михайлом ДОБКІНИМ».

А. ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що в даній ситуації «регіоналам» було б найвигідніше привселюдно відректися від ДОБКІНА, погодитися на перевибори та висунути від своєї партії іншого, менш скандального кандидата.

«Очевидно, що за подібне заступництво ДОБКІН змушений буде дякувати саме ЮЩЕНКУ, а не своєму партійному шефу Віктору ЯНУКОВИЧУ, - додав заступник директора АМС. - Тому верхівка Партії регіонів повинна зрозуміти, що ДОБКІН - це не та людина, якій можна довірити представляти партію в стратегічному регіоні. Зараз «регіоналам» було б вигідно привселюдно відректися від одіозного мера, відкрито підтримуваного ідеологічним опонентом, погодитися на перевибори й висунути гідного кандидата, яких, я впевнений, у Партії регіонів досить».

Як повідомлялося раніше, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недоцільним проведення дострокових парламентських виборів, а також проведення перевиборів у міські ради українських міст. Він підкреслив, що вже зараз видно негативні наслідки «незаконного призначення перевиборів у місті Києві».

«І ми з великим трудом зупинили подібні рішення ще у 8 обласних центрах України», - відзначив В.ЮЩЕНКО в ході свого телевиступу у вівторок, 13 травня.