У В.Іванах під час пожежі загинуло 2 осіб

Харків. 16 травня. УНІАН. 15 травня у с. В. Івани Богодухівського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області.

Згідно з оперативними даними, протягом минулої доби в Україні зареєстровано 133 пожежі, у тому числі в житловому секторі 83 пожежі, на яких виявлено тіла 7 загиблих осіб.