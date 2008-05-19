Луценко розпочав «максимальну зачистку» в харківській міліції

Харків. 19 травня. УНІАН. У Харкові протягом двох місяців триває серйозна операція з виявлення тих, хто збуває наркотики та їхніх організаторів. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, у місті відбулася низка резонансних затримань наркоторгівців з великими партіями наркотичних речовин.

Як повідомив Ю.ЛУЦЕНКО, внутрішня безпека МВС вживає заходів для очищення міліційних лав від тих, хто або не діяв, або, «зраджуючи інтереси служби, покривав наркомафію». Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, триває «максимальна "зачистка" внутрішньої безпеки Головного управління МВС Харкова, буде звільнено низку працівників відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків і, природно, далі здійснюватимуться оперативні дії щодо організаторів наркоторгівлі».

Як стверджує Ю.ЛУЦЕНКО, «в матеріалах оперативно-розшукової справи зустрічаються прізвища ДОБКІНА і КЕРНЕСА (мер Харкова Михайло ДОБКІН і секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС - УНІАН), але кримінальних справ проти названих громадян на сьогодні не існує».

Ю.ЛУЦЕНКО також спростував чутки про провокації під час проведення операції з боку міліції (зокрема, М.ДОБКІН заявляв, що міліція готує провокації проти нього – УНІАН). «Категорично спростовую будь-які інсинуації з цього приводу», - заявив міністр. «Ми діємо чітко в рамках законодавства. Що більше, всі наші дії узгоджуються з органами прокуратури, які не допустять незаконних дій міліції, й тим більше щодо таких високопоставлених осіб», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Коментуючи, зокрема, повідомлення в деяких ЗМІ про те, що одному із затриманих підкинули наркотичні речовини, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Підкидання півкілограма героїну... це можна уявити тільки в жахливому сні. Спробуйте собі уявити, де міліція зберігатиме таку кількість героїну?».

Як повідомлялося, раніше Ю.ЛУЦЕНКО вже заявляв, що в нього «є запитання» щодо діяльності міських голів Києва, Харкова та деяких інших міст. За словами міністра, правоохоронні органи спостерігають за діяльністю мерів перерахованих міст і не приховують цього. Минулого тижня УНІАН з посиланням на джерело в МВС України вже повідомляв, що в Харкові затримано низку великих наркоторгівців, причетних до організації торгівлі наркотиками в Харкові й організації наркотрафіку через територію України і низкою сусідніх держав. Серед затриманих, зокрема, один з найбільших торгівців наркотиками в Східній Європі – Анатолій Д. Під час затримання в нього було вилучено велику кількість героїну – більш як 1,5 кг Загалом у рамках спецоперації з нейтралізації каналів східноукраїнського наркотрафіку, стверджував співрозмовник агенції, затримано понад 10 осіб. Частина з них раніше притягалася до кримінальної відповідальності та потрапляла в оперативну розробку через торгівлю наркотиками. Затримані для уникнення тиску та впливу на них на місцевому рівні перебувають під посиленою охороною в Києві та дають свідчення, в яких, за словами джерела, фігурують «дуже відомі особи».

У березні цього року при Комітеті Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю та корупцією було створено Робочу групу з розслідування причетності правоохоронних органів Харківської області та інших посадовців до наркоторгівлі. Групу було створено на підставі звернення депутатів Харківської міської ради, в якому було викладено факти, які, на думку депутатів, свідчать про причетність низки високопоставлених харківських чиновників, зокрема мера Харкова М.ДОБКІНА і секретаря міськради Г.КЕРНЕСА, до організації торгівлі наркотиками на території Харкова та Харківської області. Комісія доручила Генеральній прокуратурі та Службі безпеки України перевірити факти, наведені у зверненні депутатів, для вживання заходів з усунення порушень вимог закону та за наявності підстав – притягання винуватих осіб до відповідальності.