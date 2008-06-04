6 червня - позачергова сесія облради

Харків. 4 червня. УНІАН. 6 червня відбудеться позачергова XXVIII сісія Харківської обласної ради.

Як повідомили коореспонденту УНІАН у прес-службі облради, сесія розпочнеться о 10.00 у залі засідань Будинку рад (м. Харків, вул. Сумська, 64).

Депутати планують розглянути питання «про загрозливу ситуацію, яка склалася внаслідок прийняття Близнюківською селищною радою рішення від 07.05.2008 року «Про скасування рішення VI сесії XXIII скликання від 18 березня 1999 року «Про надання повноважень Харківській обласній раді».