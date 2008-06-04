АМК викрив змову переробників молока

Харків. 4 червня. УНІАН. Адміністративна колегія Харківського обласного відділення Антимонопольного комітету України в результаті численних скарг громадян порушила справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій з боку суб`єктів господарювання, які діють на ринку закупівлі молока для промислової переробки у населення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі регіонального відділення АМКУ, як з`ясувалося, протягом січня-травня 2008 року закупівельні ціни на молоко у населення знизились на 50%. При цьому значне зниження цін майже на 30 % відбулося у травні цього року. Ознаки порушення вбачаються у схожих діях молокопереробних підприємств по встановленню занижених закупівельних цін на молоко у населення.

У справі триває розслідування, повідомили у прес-службі.