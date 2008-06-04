Випускні вечори пройдуть 25-26 червня

Харків. 4 червня. УНІАН. Випускні вечори в школах Харківської області відбудуться 25-26 червня 2008 року.

Начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Віктор ГАРКАВЕЦЬ підписав Наказ «Про проведення у 2007/2008 навчальному році урочистих та святкових заходів з нагоди закінчення навчання учнями 11(12)-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності Харківської області», повідомляє сайт ОДА.

Зокрема, згідно з наказом, всі випускні бали у школах Харківської області мають відбутися 25-26 червня 2008 року.

В.ГАРКАВЕЦЬ нагадує, що Законом України «Про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю» заборонено збирання коштів працівниками загальноосвітніх навчальних закладів і використовування їх без відповідного бухгалтерського обліку. Здійснювати прийом благодійних внесків від батьків представники шкіл можуть виключно добровільно з обов’язковим документальним оформленням.

Крім того, під час урочистих та святкових заходів, протягом усього терміну їх проведення обов’язкова присутність представників органів внутрішніх справ. Забороняється вживання алкогольних напоїв та тютюнопаління, наголошує посадовець.