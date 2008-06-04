На Харківщині знімають фільм про Голодомор 1932-33 років

Харків. 4 червня. УНІАН. На Харківщині працює група американських та канадських журналістів, які знімають документальний фільм про Голодомор 1932-33 років.

Журналісти працюють за рекомендацією Українського інституту національної пам’яті, повідоляє сайт облдержадміністрації.

2 червня дослідники зустрілися зі свідками Голодомору на Харківщині, поспілкувалися з дослідниками Голодомору в Україні, членами обласного організаційного комітету з ушанування пам’яті жертв Голодомору та ознайомилися з архівними документами.

3 червня дослідницька група виїхала до Валківського району, який найбільш постраждав під час Голодомору в Україні 1932-33 років.

Довідка. Протягом ХХ ст. Україна пережила три голодомори: 1920-1921, 1932-1933 та 1946-1947 років. За різними даними, від голоду загинуло від 3 до 10 млн. людей, з яких близько третини - діти. За кількістю загиблих Харківська область (на той час до неї входили частини Полтавської і Сумської, а також деякі Київської та Луганської областей) посідає перше місце. За 3 місяців 1933 р. від голоду померло близько 300 тис. жителів області. За деяким даними, у Харківській області в 1932-1933 р. від голоду загинуло близько 2 млн. осіб.

Україна визнала, що СРСР спеціально організовував голод для знищення жителів України.