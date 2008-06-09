Міліція порушила 372 кримінальні справи зі збитками понад 1 млн. грн.

Харків. 9 червня. УНІАН. Органами внутрішніх справ МВС України в Харківській області цього року порушено 372 кримінальні справи зі збитками, що перевищують 1 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області, найбільш криміналізованими на Харківщині є бюджетна сфера, агропромисловий комплекс та фінансово-кредитна система.

За даними ЦГЗ, упродовж січня – квітня цього року співробітниками органів внутрішніх справ викрито 18,8 тис. злочинів, з яких 14 300 (або 76,2%) – безпосередньо підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Серед викритих злочинів 13,1 тис. (або 69,5%) кваліфікованих (середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких), у т.ч. 8,7 тис. тяжких та особливо тяжких їх видів.

Найбільш криміналізованими залишаються бюджетна сфера, де викрито 3,5 тис. (це 18,5% у структурі економічної злочинності) злочинів, агропромисловий комплекс – 1,3 тис. (6,7%), фінансово-кредитна система – 3,3 тис. (17,6%), з них 1,8 тис. (у сфері банківської діяльності, паливно-енергетичний комплекс – 1,2 тис. (6,6%) та сфера приватизації й орендних відносин – 1,3 тис. (6,7%).