Тимошенко дала перепочити Авакову

Харків. 9 червня. УНІАН. На засіданні Кабінету міністрів України 11 червня планується заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

«Там справді складається достатньо негативна тенденція впродовж останніх місяців», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він наголосив, що керівники деяких областей недостатньою мірою використовують механізми боротьби з інфляцією, надані їм урядом і законодавством.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні в травні до квітня становила 1,3%, до травня 2007 року - 31,1%.

У квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2%, в січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року – 24,4%.

З початку поточного року до квітня зростання споживацьких цін становило 13,1%. Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1%.