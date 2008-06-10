Почалися виплати допомоги потерпілим від пожежі в ТЦ «Барабашове»

Харків. 10 червня. УНІАН. Розпочато виплати матеріальної допомоги потерпілим від пожежі в Торговому центрі «Барабашове».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-сцентрі ТЦ «Барабашове», про це поінформував директор Міжнародного благодійного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА Андрій СТРОНОВ під час прес-конференції, присвяченій 12-річчю Торгового центру.

За словами А.СТРОНОВА, видача матеріальної допомоги має бути завершена протягом 10-12 днів.

Говорячи про діяльність ТЦ «Барабашове», його генеральний директор Андрій ШЕСТАКОВ навів цифри, що відображають динаміку розвитку ТЦ і його внесок у міське господарство Харкова.

За даними А.ШЕСТАКОВА, протягом трьох останніх років прокладено 3 км 783 метра зливової каналізації. Сума витрат втановить 2 млн. 388 тис. 500 грн. За той же період прокладено 4 700 метрів електричного кабелю. Сума витрат – 668 000 грн. На ремонт дорожнього покриття витрачено 2 млн. 374 тис. 525 грн.

Керівник Торгового центру подякував усім, завдяки кому існує й розвивається цей комплекс. Слова подяки пролунали на адресу всіх харків`ян-покупців, підприємницького співтовариства, всіх працівників ТЦ «Барабашово», повідомили у прес-службі.