Бирмінгем: сестри Бондаренко програли на старті
11:53, 12 червня 2008Харьків
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Їх вибив французько-іспанський дует
Харків. 12 червня. УНІАН. Сестри Олена і Катерина Бондаренко вибули з боротьби в парному розряді на турнірі WTA третьої категорії із призовим фондом 200 000 DFS Classic, що проходить у Бирмінгемі, Великобританія.
Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», українська пара в стартовому матчі у двох сетах поступилася французько-іспанському дуету Бремон/ Руано-Паскуаль: 4-6 4-6.
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