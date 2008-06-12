Бирмінгем: сестри Бондаренко програли на старті

Харків. 12 червня. УНІАН. Сестри Олена і Катерина Бондаренко вибули з боротьби в парному розряді на турнірі WTA третьої категорії із призовим фондом 200 000 DFS Classic, що проходить у Бирмінгемі, Великобританія.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», українська пара в стартовому матчі у двох сетах поступилася французько-іспанському дуету Бремон/ Руано-Паскуаль: 4-6 4-6.