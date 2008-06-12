Добкін проштовхує Шумілкіна – експерт

Харків. 12 червня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН намагається нав`язати суспільству вигідного для себе опонента від демократичних чинностей.

Про це йдеться у заяві заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, переданій УНІАН.

«В останні дні почали з`являтися результати соцопитувань, проведених певними політологічними структурами, з основним мессиджем - Михайло ДОБКІН нібито є найбільш рейтинговим політиком Харкова, а «у спину йому дихає» місцевий представник «Єдиного Центру» Володимир ШУМІЛКІН, - сказав він. - Поява подібних даних і масове їхнє тиражування є не більш ніж політичною технологією команди ДОБКІНА, що намагається нав`язати суспільству «вигідного» для харківської влади опонента від «демократів».

«Подібні прийоми, - зазначає експерт, - використовувалися й на виборах у Києві, коли місцева влада основним своїм опонентом привселюдно вважала нібито опозиційного Миколу КАТЕРИНЧУКА та інших технічних кандидатів. До чого це призвело - відомо всім».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що подібна політична технологія навряд чи спрацює на рівні Харкова.

«Навряд чи це спрацює, тому що представники харківських опозиціонерів до місцевої влади вже давно визначилися зі своїм кандидатом, яким є представник БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, - сказав експерт. - Тим більше, що реальна, а не телефонна соціологія підтверджує реальні шанси ФЕЛЬДМАНА».