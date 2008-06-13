Харківщина в лідерах за індексом споживчих цін

Харків. 13 червня. УНІАН. За показником індексу споживчих цін Харківщина посідає друге місце в Україні.

Як повідомляє сайт ОДА з посиланням на Головне управлінні статистики у Харківській області, індекс споживчих цін по Україні у травні 2008 року становив 101,3% до попереднього місяця та 114,6% до грудня попереднього року.

Що стосується Харківської області, то за аналогічними показниками область посідає друге місце по Україні: індекс споживчих цін до попереднього місяця дорівнює показнику по Україні – 101,3%, а до грудня попереднього року – 112,3%. Кращий показник лише у Тернопільській області – 109%.