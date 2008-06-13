На Харківщину прийдуть ще 20 відомих компаній

Харків. 13 червня. УНІАН. Близько 20 всесвітньовідомих іноземних компаній готові розмістити свої виробництва на території Харківщини.

Як повідомляє сайт ОДА з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Віктора КОВАЛЕНКА, передусім це стосується території індустріального парку «Рогань».

Загалом сьогодні на території Харківщини, за його даними, працює 600 іноземних підприємств. Область посідає третє місце в Україні щодо залучення іноземних інвестицій. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області становить 1,5 млрд. долл. США. Більша частина цих коштів спрямована на розвиток промислового потенціалу.

Створення індустріального парку «Малиновська промзона» В.КОВАЛЕНКО назвав чудовим прикладом нової форми роботи облдержадміністрації - на підприємствах промзони створена велика кількість нових робочих місць. Не менш важливою, за словами начальника ГУ, є і соціальна складова.

В.КОВАЛЕНКО також повідомив, що при голові облдержадміністрації функціонує рада по роботі з іноземними інвесторами, яка надає допомогу інвесторам та потенційним інвесторам.