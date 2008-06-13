ПРП пропонує депутатам облради відмовитися від мерседесів

Харків. 13 червня. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» звернулася до голови та депутатів Харківської облради у зв’язку з їхньою ухвалою про надання області нейтрального і позаблокового статусу.

«Харківська обласна рада з упертістю віслюка продовжує оголошувати Харківщину територією без НАТО, перебираючи на себе функції, що не передбачені Конституцією та Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», - йдеться у заяві парторганізації, переданій УНІАН. «Однак, - зазначають її автори, - нас це не дивує, зважаючи на великий інтерес облради до території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3».

Порганізація звертає увагу голови та депутатів Харківської обласної ради «на цілу низку проблем, яких варто позбавити Харківщину: бездоріжжя, хамство, безграмотність, корупція... неврожай».

Автори заяви закликали депутатів облради «зробити перший крок з виконання власних рішень – відмовитися від усіх приладів, обладнання, автомобілів, вироблених в країнах НАТО. Підтримайте вітчизняного виробника!».