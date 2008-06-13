У Харкові з’являться нові консульства

Харків. 13 червня. УНІАН. Чехія, Узбекистан, Туреччина та деякі інші країни планують відкрити у Харкові свої консульства.

Про це повідомив журналістам начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО.

Він назвав це позитивним результатом роботи облдержадміністрації.

В. КОВАЛЕНКО також повідомив, що протягом минулого року Харківщину відвідало 114 офіційних іноземних делегацій, а це майже на половину більше ніж у попередньому році. За його словами, 90% цих візитів дають позитивні результати.