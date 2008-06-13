Міліція може викликати Кернеса на допит примусово

Харків. 13 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що наступного тижня на допит буде викликаний секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Сімферополі.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Г.КЕРНЕС викликається вже втретє, і якщо не прийде, то міліція вирішуватиме питання про його примусову доставку на допит.

Він підкреслив, що обидва посадовці (Ю.ЛУЦЕНКО говорив і про виклик на допит в якості свідка секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО.- УНІАН) наразі є свідками, втім не виключив, що їхній процесуальний статус може зміниться в залежності від того, які вони дадуть свідчення і від того, які факти з’являться при розслідуванні кримінальної справи.

Разом з тим, на одне з уточнюючих запитань міністр сказав, що і Г.КЕРНЕС, і О.ДОВГИЙ викликаються «за підозрою у скоєнні посадових злочинів».

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Харкова 3 червня Ю.ЛУЦЕНКО поінформував пресу про те, що Г.КЕРНЕС напередодні не з’явився на виклик до міліції у якості свідка.