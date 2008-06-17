У Харкові представники лівих пікетують делегацію НАТО

Харків. 17 червня. УНІАН. Група представників лівих сил у ці хвилини пікетує приміщення Харківського національного університету ім.Каразіна, де проходить зустріч делегації НАТО з ректором, викладачами та професорами вузу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній організації СПУ, пікетування проводиться за рішенням Координаційної ради лівих та ліво-центристських партій Харківської області.

В обкомі КПУ повідомили, що акції будуть тривати протягом дня залежно від того, де перебуватимуть представники Альянсу.

За інформацією прес-служби Харківської облдержадміністрації, делегація Північноатлантичної Ради НАТО прибула до Харкова увечері в понеділок.

Протягом дня 17 червня члени делегації візьмуть участь у Круглому столі «НАТО після Бухарестського саміту та роль України в європейській безпеці», відвідають Інститут монокристалів та проведуть зустріч з українськими науковцями, в т.ч. з учасниками спільних українсько-натовських програм.