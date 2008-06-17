Тимошенко запросила 5 губернаторів

Харків. 17 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО чекає завтра на засіданні Кабінету міністрів губернаторів областей, де в травні зафіксовані найбільші показники інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам.

«Всі запрошення направлені, всі матеріали передані. На завтра ми чекаємо на засідання уряду тих 5 губернаторів, які продемонстрували якнайгірші показники своєї роботи по боротьбі з інфляцією», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд ще 11 червня планував заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах.

Проте Секретаріат Президента заявив, що губернатори не братимуть участі в засіданні Кабміну 11 червня, оскільки це не узгоджено з Президентом.