Альянс готовий прийняти Україну до ПДЧ, якщо Україна сама готова до цього

Харків. 17 червня. УНІАН. Якщо Україна готова приєднатися до плану дій щодо отримання членства в НАТО, то Альянс готовий прийняти Україну.

Про це заявив сьогодні посол Румунії в НАТО Сорін Дімітру ДУКАРУ під час круглого столу «НАТО після Бухарестського саміту і роль України в європейській безпеці», який пройшов у Харківському національному університеті ім. Каразіна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

у роботі круглого столу взяли участь посли багатьох європейських країн в НАТО, порофесори і викладачі університету, представники влади, громадських організацій та об`єднань Харківщини.

Звертаючись до послів НАТО, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ відзначив, що харків`яни щиро раді вітати послів держав-членів північноатлантичного договору на Харківщині.

«Приїзд керівного органу альянсу, - сказав А.АВАКОВ - це значуща подія, яка привернула значну увагу українців». За його словами, «Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв, що одним із нинішніх пріоритетів у зовнішній політиці та політиці безпеки є отримання членства в НАТО. На нинішньому етапі Україна зацікавлена в якомога швидшому приєднанні до плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)».

Як відзначив Постійний представник, Посол Румунії в НАТО Сорін Дімітру ДУКАРУ, якщо Україна готова приєднатися до плану дій щодо отримання членства в НАТО, то Альянс готовий прийняти Україну.

Всі виступаючі, серед яких Постійні представники, Посли в НАТО від Естонської Республіки, Королівства Норвегія, Португальської республіки, Королівства Іспанія, США, Федеральної Республіки Німеччина, Республіки Ісландія і Румунії, відзначали велике значення України в питаннях європейської безпеки.

Як зазначив Посол Естонії в НАТО Джьорі ЛЬЮІК, яка 4 року тому стала членом Альянсу, після отримання незалежності естонський народ зрозумів, що їхнє майбутнє в Європі і разом з Європою.

«Не вірте тим, хто говорить, що Росія не співпрацює з НАТО в практичних аспектах - ця співпраця дуже тісна. Україна допомагала Естонії у багатьох випадках. Естонія і естонці пам`ятають про це, і ми готові надати Україні будь-яку допомогу», - сказав Джьорі ЛЬЮІК.

Посол Португалії в НАТО Мануель Томаш ФЕРНАНДЕС відзначив, що його країна є одним з організаторів Альянсу і майже 60 років - його членом, і за цей час життя дуже сильно змінилося.

«А разом з життям змінилася і Європа, але всі ці зміни були виключно в плюс португальському народу», - наголосив пан ФЕРНАНДЕС.

В рамка візиту до Харкова члени делегації НАТО відвідали Інститут монокристалів, де провели зустріч з українськими науковцями - учасниками спільних українсько-натовських програм.