Альянс готовий прийняти Україну до ПДЧ, якщо Україна сама готова до цього
Заява під час круглого столу
Харків. 17 червня. УНІАН. Якщо Україна готова приєднатися до плану дій щодо отримання членства в НАТО, то Альянс готовий прийняти Україну.
Про це заявив сьогодні посол Румунії в НАТО Сорін Дімітру ДУКАРУ під час круглого столу «НАТО після Бухарестського саміту і роль України в європейській безпеці», який пройшов у Харківському національному університеті ім. Каразіна.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,
у роботі круглого столу взяли участь посли багатьох європейських країн в НАТО, порофесори і викладачі університету, представники влади, громадських організацій та об`єднань Харківщини.
Звертаючись до послів НАТО, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ відзначив, що харків`яни щиро раді вітати послів держав-членів північноатлантичного договору на Харківщині.
«Приїзд керівного органу альянсу, - сказав А.АВАКОВ - це значуща подія, яка привернула значну увагу українців». За його словами, «Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв, що одним із нинішніх пріоритетів у зовнішній політиці та політиці безпеки є отримання членства в НАТО. На нинішньому етапі Україна зацікавлена в якомога швидшому приєднанні до плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)».
Як відзначив Постійний представник, Посол Румунії в НАТО Сорін Дімітру ДУКАРУ, якщо Україна готова приєднатися до плану дій щодо отримання членства в НАТО, то Альянс готовий прийняти Україну.
Всі виступаючі, серед яких Постійні представники, Посли в НАТО від Естонської Республіки, Королівства Норвегія, Португальської республіки, Королівства Іспанія, США, Федеральної Республіки Німеччина, Республіки Ісландія і Румунії, відзначали велике значення України в питаннях європейської безпеки.
Як зазначив Посол Естонії в НАТО Джьорі ЛЬЮІК, яка 4 року тому стала членом Альянсу, після отримання незалежності естонський народ зрозумів, що їхнє майбутнє в Європі і разом з Європою.
«Не вірте тим, хто говорить, що Росія не співпрацює з НАТО в практичних аспектах - ця співпраця дуже тісна. Україна допомагала Естонії у багатьох випадках. Естонія і естонці пам`ятають про це, і ми готові надати Україні будь-яку допомогу», - сказав Джьорі ЛЬЮІК.
Посол Португалії в НАТО Мануель Томаш ФЕРНАНДЕС відзначив, що його країна є одним з організаторів Альянсу і майже 60 років - його членом, і за цей час життя дуже сильно змінилося.
«А разом з життям змінилася і Європа, але всі ці зміни були виключно в плюс португальському народу», - наголосив пан ФЕРНАНДЕС.
В рамка візиту до Харкова члени делегації НАТО відвідали Інститут монокристалів, де провели зустріч з українськими науковцями - учасниками спільних українсько-натовських програм.