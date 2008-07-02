Скандал з Кернесом вигідний Добкіну

Харків. 2 липня. УНІАН. Учорашній скандал із врученням повістки на допит секретареві Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ вигідний, насамперед, меру Харкова Михайлові ДОБКІНУ.

Про це йдеться у коментарі до подій заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому в УНІАН.

«Безумовно, Михайлові ДОБКІНУ зараз вигідно не втручатися у конфлікт і «злити» КЕРНЕСА правоохоронцям, що він успішно й робить, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - ДОБКІЕН, мабуть, розуміє, що зараз – самий підходящий момент для того, щоб перенести всю масу негатива харківської міської влади із себе на когось іншого. І в даній ситуації дії міліції виявилися як ніколи до речі. Після публічного осуду дій КЕРНЕСА, ДОБКІН, швидше за все, спробує стати перед харків`янами й керівниками Партії регіонів отаким «наївно чесним Дон-Кіхотом», який нічого не відає про каверзи свого зброєносця Санчо Панси».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що правоохоронці повинні були виконувати свої обов`язки, незважаючи на охорону КЕРНЕСА й присутність журналістів.

«Якщо вони були впевнені в законності своїх дій, то повинні були примусово привести КЕРНЕСА на допит - незважаючи на присутність охорони й маси журналістів», - резюмував експерт.