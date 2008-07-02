Кернес вважає незаконним його виклик до МВС

Харків. 2 липня. УНІАН. Секретар Харківської міськради, виконуючий обов’язки міського голови Геннадій КЕРНЕС вважає незаконним та неконституційним виклик його до Головного слідчого управління МВС Укріїни (ГСУ).

Як передає кореспонденту УНІАН, про це йдеться у повідомленні для преси, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

У документі зазначається, що Г.КЕРНЕС «ще 24 червня цього року дав пояснення слідчому Головного слідчого управління МВС України щодо сьогоднішніх подій» (йдеться про наміри міліції 1 липня примусово доставити Г.КЕРНЕСА до МВС для дачі свідчень у кримінальній справі про наркоторгівлю в Харківській області – УНІАН).

У відповідь на телеграму про необхідність з’явитися 23 червня в ГСУ «до слідчого КОЛЕСНИКА», Г.КЕРНЕС заявляє, що свiдок «має допитуватися у мiсцi провадження досудового слiдства, а в разi необхiдностi - в мiсцi його перебування», а місцем провадженни досудового слiдства називає «район, де вчинено злочин».

Посилаючиь на закони, Г.КЕРНЕС заявляє, що виклик його ГСУ «саме як секретаря Харкiвськот мiської ради вчинений способом, який за своїм змiстом є незаконним та неконстигуцiйним».

Г.КЕРНЕС заявляє, що «тривалий час Мiнiстр внутрiшнiх справ Украiни Ю. ЛУЦЕНКО через засоби масової iнформацiї оприлюднює недостовiрну iнформацiю про причетнiсть секретаря Харкiвської мiської ради до протиправних дiй. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО використовус недостовiрну iнформацiю осіб, зацікавлених в дискредитацiї мене, як посадовї особи представнидького органу територiальної громади. Протягом останнiх рокiв Ю.ЛУЦЕНКО публiчно висловлює відносно мене вирази, якi за своїм змiстом доводять не тiльки його особисту неприязнiсть до мне, але й намагання позбавитися особи, яка його критякує за неспроможiсть навести порядок в органах внутрiшнiх справ, i насамперед, у лавах Харкiвської мiлiцiї».

«Такi дi я розцiнюю не iнакше як використання Мiнiстром внутрiшнiх справ України Ю. ЛУЦЕНКОМ своїх службових повноважень для розправи зі мною», - заявляє Г.КЕРНЕС.

За словами Г.КЕРНЕСА, «у справi, по якiй мене викликають до мiста Киева, я вже давав

слiдчому детальнi показання про вiдомi менi обставини. В подальшому я готовий дати показания слiдчому для встановлення об’єктивної iстини та вiдповiсти на всi, без виключення, питания, якi виникнуть у слiдства».

В.о. міського голови Харкова заявляє, що «будь-яких перепон провести мiй допит з питань, якi з’ясовуються досудовим слiдством на пiдставi такого ж окремого доручення у мiстi немає i бути не може».

«Пропоную Вам, шановний слiдчий Головного слiдчого управлiння України, при провадженні досудового слiдства по кримiнальнiй №18070219 додержуватися вимог кримiнально-процесуального законодавства», - йдеться у зверненні Г.КЕРНЕСА до слідчого ГСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МВС України оприлюднив заяву про те, що міліція здійснить примусовий привід стосовно секретаря Харківської міськради Г. КЕРНЕСА у разі ухилення його від явки до слідчого для дачі показань у кримінальній справі щодо наркоторгівлі на Харківщині.