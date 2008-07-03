Суд не підтримав Кернеса у спробі закрити «справу Руденка»

Харків. 3 липня. УНІАН. Червонозаводський районний суд Харкова відхилив скаргу секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА щодо порушення проти нього кримінальної справи після перевірки заяв лідера фракції партії «Наша Україна» у Харківській міськраді Андрія РУДЕНКА та Світлани СЕМКО (помічник-консультант А.РУДЕНКА).

Як повідомило «SQ» джерело у міськраді, адвокати Г.КЕРНЕСА мають намір оскаржити це рішення суду найближчим часом.

Довідка. Як повідомилося раніше, прокурор області Василь СИНЧУК порушив стосовно Г.КЕРНЕСА кримінальну справу за фактом конфлікту з депутатом міськради А.РУДЕНКОМ (ч.1 ст.296 КК (хуліганство). Досудове слідство у кримінальній справі провадить слідчий відділ Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області.