Делегація Харківщини відвідає В’єтнам

Харків. 7 липня. УНІАН. 7 – 13 липня 2007 року заплановано візит делегації Харківської області на чолі з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ до провінції Кхань Хоа Соціалістичної Республіки В`єтнам.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, візит відбудеться в рамках виконання Угоди між Харківською ОДА та Народним комітетом провінції Кхань Хоа СРВ про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво.

До складу делегації Харківщини входять представники провідних вищих навчальних закладів, підприємств та установ. В рамках візиту заплановано проведення зустрічей з мером міста Хошимін паном Нгуен Тхань ТАЙ, Головою Народного Комітету провінції Кхань Хоа паном Во Лам ФІ, ознайомлення з діяльністю промислових зон Тан Тхуан Хошиміну і Шуой Зау провінції Кхань Хоа, відвідання Хошимінського політехнічного інституту та спілкування з діловими колами СРВ.

Для в’єтнамських бізнесових кіл відбудеться презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу та експортних можливостей Харківської області.