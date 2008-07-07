Що росіяни думають про Європу (опитування)

Харків. 7 липня. УНІАН. Понад третина росіян (36%) вважає, що Росія має стати членом Євросоюзу. Такі дані були одержані в результаті опитування Всеросійським центром вивчення громадської думки. Майже стільки ж опитаних (33%) вважають, що входити до ЄС не треба, але необхідно підтримувати партнерські відносини з країнами - членами Євросоюзу. На думку 17%, Росії немає сенсу прагнути до Європи, оскільки до РФ все одно не ставитимуться як до рівноправного партнера. Важко з оцінкою 14% респондентів.

За останні п`ять років кількість прихильників і противників вступу Росії до ЄС практично не змінилася. Серед опитаних з вищою освітою більше тих, хто виступає за приєднання Росії до ЄС (41%), і найнижча частка тих, хто не бачить у цьому ніякого сенсу (14%).

Головним напрямом такої співпраці Росії з ЄС має стати поглиблення економічних і торговельних зв`язків, вважають 27% респондентів. Важливо також здійснювати спільні наукові й технологічні проекти, розвивати військово-технічну співпрацю, систему загальноєвропейської безпеки, співпрацю в боротьбі з міжнародним тероризмом, зміцнювати позиції Росії на європейському енергетичному ринку. Про це говорять по 21-24% опитаних. Менш актуальні, з погляду респондентів, питання подолання візових бар`єрів для російських громадян на території Європи; розвитку культурних обмінів (11-13%) і тим більше зближення законодавства Росії і ЄС; співпраці в справі подолання незаконної міграції (по 4-5%).

Захід не зацікавлений у зміцненні Росії, оскільки вона є загрозою для європейських країн, вважає кожен другий респондент (47%). Протилежної думки, що європейські країни зацікавлені в підйомі і зміцненні Росії, оскільки Європа це спільний дім і для Росії, і для них самих, дотримуються 37% опитаних. Решті 16% було важко з оцінкою.

Найбільш лояльну позицію займає молодь 18-24 років - в цій групі 41% вважає, що Європа для росіян - спільний дім. Для порівняння: серед респондентів 25 років і старших такої думки дотримуються 35-36%.

Росія - це частина Європи, і в XXI столітті їх долі будуть тісно пов`язані, вважають 45% опитаних. Практично стільки ж респондентів (42%) вважають, що Росія - це особлива євразійська цивілізація, і в майбутньому центр її інтересів зміститься на схід. Важко визначитися 13% опитаних. Ще в лютому 2007 р. прихильників європейського вектора розвитку Росії було менше, ніж прихильників східного напряму (38% і 45% відповідно).

Респонденти у віці до 60 років висловлюються більше за європейський шлях розвитку країни, особливо молодь 18-24 років (48% проти 40%), пенсіонери - більше східної орієнтації (43% проти 37%).

Ініціативне всеросійське опитування проводилося 28-29 червня 2008 р. Опитано 1,6 тис. осіб у 153 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

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