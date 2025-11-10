Золото оновило максимум, срібло суттєво додало в ціні: скільки коштує грам металу

Згідно з прогнозами, вартість дорогоцінних металів зростатиме й надалі.

Ціни на золото в понеділок зросли на 2%, досягнувши найвищого рівня за два тижні з 27 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Зараз ціна на спотове золото становить 4 079,49 долара за унцію або 131,16 долара за грам. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 1,9% до 4 087,8 долара за унцію або 131,43 долара за грам.

Серед інших дорогоцінних металів спотове срібло подорожчало одразу на 3,3% до 49,91 долара за унцію (1,6 долара за грам), досягнувши найвищого рівня з 21 жовтня.

Платина подорожчала на 2% до 1 576,25 долара (50,68 долара за грам), а паладій – на 1,7% до 1 403,63 долара (45,13 долара за грам).

Спровокували висхідний ціновий тренд слабкі економічні показники США. Вони підкріпили очікування щодо зниження ставки Федеральної резервної системи (ФРС) наступного місяця. В свою чергу, ослаблення долара надало додаткову підтримку золоту та іншим дорогоцінним металам.

Учасники ринку зараз оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС у грудні на рівні 65%. Золото, яке не приносить доходу, зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок і в періоди економічної невизначеності.

Дані минулого тижня свідчать, що в жовтні в економіці США скоротилася кількість робочих місць, причому втрати відбулися в урядовому та роздрібному секторах. В той же час підприємства, що скорочують витрати та впроваджують штучний інтелект, різко збільшили обсяги оголошених звільнень.

Крім того, згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, на початку листопада споживчі настрої в США впали до найнижчого рівня за майже 3,5 роки під тиском побоювань щодо економічних наслідків найтривалішого в історії урядового шатдауну.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт попередив в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, що економічне зростання США в четвертому кварталі може стати негативним, якщо закриття уряду триватиме.

Врешті пізно в неділю Сенат США ухвалив рішення про відновлення роботи федерального уряду і припинення 40-денного шатдауну.

Покупки безпечних активів продовжують збільшуватися через триваючу торговельну війну і геополітичну напруженість, що сприяє зростанню цін на золото. Аналітики прогнозують вартість золота на рівні 4 120 – 4 130 доларів (132,46 долара за грам) вже незабаром.

Загальний тренд на здорожчання підтримують і інші дорогоцінні метали, крім золота. Так, тільки за цей рік срібло подорожчало вже на понад 70%. За словами аналітиків, тривале зростання має міцні фундаментальні основи і ще триватиме протягом певного періоду.

Високі ціни на золото також штовхають американців вирушати на пошуки коштовного металу. Причому його не тільки намивають у річках, а й відшукують у парках за допомогою металодетекторів у вигляді ювелірних прикрас. Традиційно найбільш прибутковою ще з періоду золотої лихоманки часів Джека Лондона лишається галузь саппорту шукачів – мова йде про продаж потрібного знаряддя або тематичні ютуб-канали.

