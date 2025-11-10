Вченим нарешті вдалося з'ясувати, чому жирафи мають такий вигляд.

До того, як жирафи стали хмарочосами савани, еволюція мало не довела їх до інфаркту. Тепер учені вважають, що довгі ноги з'явилися у них раніше, ніж довгі шиї.

Як пише Vice, еволюційний процес, найімовірніше, дозволив їхньому серцю впоратися з навантаженням через високий зріст. Зокрема, дослідження показало, що серце жирафа працює інтенсивніше, ніж у будь-якої іншої ссавця тварини.

Вчені встановили, що серце жирафа витрачає близько 16% енергії спокою тільки на те, щоб перекачувати кров до мозку, що майже вдвічі більше, ніж потрібно для видів схожого розміру. Без довгих ніг, що піднімають серце вище, ці енергетичні витрати зросли б до 21%, що, як зазначили вчені, може зробити життя нестерпним.

Роджер Сеймур з Університету Аделаїди та Едвард Снеллінг з Університету Преторії створили комп'ютерну модель для перевірки цієї теорії. Вони уявили собі "елаффе" - помісь жирафа й антилопи канна, з короткими ногами, але такою ж довгою шиєю. Результат показав екстремальний кров'яний тиск - близько 286 мм рт. ст. порівняно з типовими 200 мм рт. ст. у жирафа. Модель підтвердила, що довжина ніг безпосередньо знижує роботу, необхідну для перекачування крові вгору.

Таким чином, учені зробили висновок, що жирафи першими придбали довгі ноги - і, ймовірно, це допомогло їм вижити.

Викопні рештки показують, що ця адаптація почалася близько 16 млн років тому. У ранніх жирафів уже були довгі кінцівки та відносно короткі шиї. Пізніші види почали врівноважувати ці два органи. Ця послідовність передбачає, що еволюція спочатку підняла серце, давши кровоносній системі час звикнути, перш ніж шия почала подовжуватися.

Однак еволюція не може йти занадто далеко. Легені розташовані поруч із серцем, і за надто високого кров'яного тиску рідина може просочитися в повітряні мішки, спричиняючи задуху. Ця межа, можливо, пояснює, чому жодна наземна тварина не розвинула більш високе і пряме тіло, ніж жираф.

Вчені підкреслили, що жирафи створені з точністю, необхідною для виживання.

"Еволюція знайшла баланс, який дає змогу жирафам здійматися над деревами, не побоюючись відмови серця", - підсумували вчені.

Влітку вчені змінили класифікацію жирафів і тепер їх стало чотири види. До цього жирафи класифікувалися як один вид із 9 підвидами, але серед учених давно точилися суперечки з цього приводу.

Цілий рік спеціально створена група вчених переглядала генетичні, морфологічні та біогеографічні дані про жирафів. У результаті вона виявила значні відмінності між лініями жирафів, що підтверджує їхній статус окремих видів.

