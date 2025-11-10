Пєсков заявив, що Україна нібито не бажає продовжувати переговори про мир.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України закінчиться тільки тоді, "коли Росія досягне поставлених завдань". Його слова цитують росЗМІ.

"Хотілося б, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше. Завершитися він може тільки тоді, коли Росія досягне тих завдань, які вона ставила спочатку", - сказав Пєсков.

Прессекретар голови РФ запевнив, що Москва нібито хоче, щоб війна завершилася політико-дипломатичними засобами. Також він укотре переклав провину за припинення переговорів на інші країни.

"Російська сторона продовжує залишатися відкритою для такого шляху, але тут ми бачимо - зараз склалася пауза, ситуація зависла. Зависла не з нашої вини. Наші співрозмовники не бажають далі вести розмову, їх всіляко розохочують європейці, які вважають, що Україна може виграти війну і забезпечити свої інтереси військовими засобами", - додав Пєсков.

Чому перемир'я з РФ найближчим часом неможливе

Раніше ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий заявив, що перемир'я між Україною і Росією найближчим часом не буде. За його словами, зараз російського диктатора Володимира Путіна зараз нічого не мотивує до укладення мирної угоди.

Дикий додав, що Захід обрав позицію вмовляти главу РФ якнайшвидше піти на перемир'я. Він зазначив, що зараз це сприймається там як перемога, але, на його думку, такий підхід не приведе до бажаного результату.

