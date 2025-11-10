Зірка, яку розірвала чорна діра, ймовірно, мала масу приблизно у 30 разів більшу за сонячну.

Науковці зафіксували в космосі найпотужніший з коли-небудь бачених спалахів, що походив від надмасивної чорної діри - світіння дорівнювало енергії 10 трильйонів Сонць.

Як пише Interesting Engineering, вона розташована приблизно за 10 млрд світлових років від Землі та має назву J2245+3743. За оцінками, її маса становить близько 500 млн Сонць.

Згідно спостережень, у 2018 році ця чорна діра раптово збільшила свою яскравість у 40 разів, ставши у 30 разів яскравішою за будь-які відомі аналогічні події.

Відео дня

"У момент піку її світіння дорівнювало енергії 10 трильйонів сонць", - підкреслюється у публікації.

На думку дослідників, цей спалах став наслідком події руйнування зорі припливними силами. Таке трапляється, коли зірка підходить занадто близько до чорної діри, і її розриває під дією гравітації. Частина зоряної речовини відкидається у космос, а решта закручується навколо чорної діри, нагрівається і випромінює потужне світло.

Саме ці процеси, вважають вчені, спричиняють спалахи, які можна зафіксувати. У цьому випадку зірка, яку розірвало, ймовірно, мала масу приблизно у 30 разів більшу за сонячну, що й пояснює неймовірну силу "вибуху".

Загальна кількість вивільненої енергії сягнула 10⁵⁴ ергів — це приблизно стільки, скільки утворилося б, якби всю масу Сонця перетворити на енергію за формулою Ейнштейна E = mc². Для порівняння: це у мільйони разів більше, ніж потужність звичайного вибуху наднової зорі.

"Ця подія унікальна не лише своєю яскравістю, а й віком: світло від неї йшло до нас 10 мільярдів років, тобто спалах стався тоді, коли Всесвіту було лише близько третини нинішнього віку. Спалах відбувся в активному галактичному ядрі (AGN) — центрі галактики, який уже світиться через те, що чорна діра активно поглинає газ", - пише Interesting Engineering.

Астроном К. Е. Саавік Форд із Нью-Йоркського міського університету зазначила, що такі масивні зорі рідкісні, але в дисках AGN вони можуть зростати, поглинаючи речовину навколо. Астрофізик Меттью Грем із Каліфорнійського технологічного інституту, додав:

"Об’єкт водночас дуже далекий і надзвичайно яскравий - ми ще ніколи не бачили нічого подібного серед AGN".

Наголошується, що подібні події TDE у галактичних ядрах фіксують украй рідко, адже яскравість самих AGN зазвичай приховує ці спалахи. Цей же тривав надзвичайно довго - понад 6 років, якщо рахувати за земним часом.

Втім, через космологічне "розтягнення часу" (наслідок розширення Всесвіту), у місці події він тривав приблизно 2 роки.

Це відкриття встановило новий рекорд за яскравістю спалаху, пов’язаного з чорною дірою. Воно також доводить, що у густих газових дисках навколо активних ядер можуть існувати надмасивні зорі, які іноді гинуть у таких грандіозних катастрофах.

Йдеться, що отримані дані допоможуть науковцям точніше моделювати процеси "живлення" чорних дір і краще зрозуміти ефекти розтягнення часу у далеких галактиках.

Дослідження також підкреслює важливість довготривалих оглядів неба, таких як Zwicky Transient Facility (ZTF) та Catalina Real-Time Transient Survey, які безперервно відстежують зміни у нічному небі.

Інші новини про космос

Нещодавно нове дослідження припустило, що на краю Сонячної системи може ховатися секретний світ. Дослідники з Принстонського університету назвали цю планету "планетою Y". Учені думають, що вона розміром із Землю і має кам'янисту поверхню.

Учені дізналися про можливе існування цієї планети, помітивши, що 50 об'єктів у поясі Койпера - області крижаних об'єктів за Нептуном - нахилені під незвичним кутом.

Вас також можуть зацікавити новини: